Pelle grassa e acneica? Nasce una linea dedicata è perfetta per ogni stagione

È stata lanciata una nuova linea di prodotti specifici per pelli grasse e impure, pensata per essere utilizzata tutto l'anno. La gamma si adatta alle esigenze di chi ha pelle acneica e grassa, offrendo una soluzione efficace anche durante i mesi più freddi. I prodotti sono formulati per regolare l’eccesso di sebo e migliorare l’aspetto della pelle, mantenendo la routine di cura costante indipendentemente dalla stagione.

Una linea specifica per pelli grasse e impure che si adatta a tutte le stagioni è perfetta per accompagnare la routine Skincare verso le stagioni più fredde . Con la fine dell’estate e il ritorno alla quotidianità, anche la pelle a?ronta una fase di cambiamento. Le settimane trascorse tra sole, caldo, sudore e maggiore esposizione agli agenti esterni possono alterarne l’equilibrio, rendendo più evidenti lucidità, eccesso di sebo e imperfezioni, soprattutto nella pelle grassa e a tendenza acneica. Se durante l’estate si ha spesso la percezione di una pelle più uniforme, con il rientro possono comparire o riacutizzarsi imperfezioni, punti neri e discromie. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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