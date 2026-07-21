Una passeggiata tra murales e installazioni artistiche attraversa i quartieri di Seregno. L’itinerario si compone di otto tappe, durante le quali si osservano diverse opere di street art. Le creazioni sono visibili su edifici e pareti pubbliche, e raccontano storie di creatività urbana. Il percorso invita a scoprire luoghi spesso nascosti, con dettagli e stili differenti. La passeggiata si svolge lungo le strade della città, tra spazi pubblici e angoli meno frequentati.

Una passeggiata fra installazioni artistiche e murales, camminando per le strade della città alla scoperta di luoghi e storie della creatività urbana. Un itinerario in 8 tappe che si soffermerà sulle opere di street art che si possono incontrare nei diversi quartieri di Seregno. È l’iniziativa dal titolo “ Arte Intorno “, che si terrà sabato alle 16 organizzata dal Comune. Si partirà dall’Auditorium di piazza Risorgimento: proprio in quella piazza ci saranno le prime due tappe, con il Dante Alighieri realizzato nel 2021 da Neve, alias l’artista Danilo Pistone, e con l’installazione “Love - Il Dono più Grande“ del visual artist Luca Pannoli.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Passeggiando dentro la street art. Viaggio alla scoperta delle opere

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