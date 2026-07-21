Paperone Como | Kean e Chalobah? Mercato da 200 milioni
Una squadra sta investendo circa 200 milioni di euro sul mercato per rinforzare la rosa. La strategia di rafforzamento riguarda soprattutto i reparti offensivi e difensivi, con acquisti di alto valore. A un mese dall'inizio del campionato, la società ha concluso diverse operazioni di mercato, puntando a una prima partecipazione alla Champions League. La campagna acquisti continua con l’obiettivo di migliorare la competitività della squadra nella prossima stagione internazionale.
Claudio Raimondi elegge la regine del mercato a un mese dall'inizio del campionato: la squadra di Fabregas sta facendo le cose in grande per affrontare la prima Champions League della storia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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