Paperone Como | Kean e Chalobah? Mercato da 200 milioni

Da sportmediaset.mediaset.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una squadra sta investendo circa 200 milioni di euro sul mercato per rinforzare la rosa. La strategia di rafforzamento riguarda soprattutto i reparti offensivi e difensivi, con acquisti di alto valore. A un mese dall'inizio del campionato, la società ha concluso diverse operazioni di mercato, puntando a una prima partecipazione alla Champions League. La campagna acquisti continua con l’obiettivo di migliorare la competitività della squadra nella prossima stagione internazionale.

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