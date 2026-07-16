Il presidente Suwarso vuole regalare un nuovo difensore centrale a Fabregas, manccano solo gli ultimi dettagli per definire l'operazione tra le parti Il Como vuole chiudere per Trevoh Calobah, difensore centrale inglese del Chelsea.È previsto in queste ore un incontro tra i Lariani e i Blues per trovare l’accordo definitivo che porterebbe il difensore tra le fila di Fabregas, che spera di poter cominciare la stagione con una rosa pronta per affronatare il triplo impegno stagionale. Il Como è una delle squadre più attive sul mercato nel nostro campionato ed è alla ricerca di rinforzi per il pacchetto difensivo ( i lariani hanno chiuso Kaiki e Cuenca), infatti nelle ultime settimane ha seguito diversi profili Ora in cima alla lista dei desideri di Fabregas è presente Trevoh Chalobah, di proprietà del Chelsea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Il Como è ad un passo da Chalobah: presentata un offerta da 30 milioni più 5 di bonus

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Como ad un passo da Chalobah. Accordo di massima con il Chelsea e trattativa in definizione. Come raccontato, il Como è sempre stato in pole rispetto alle altre pretendenti ed è pronta a chiudere per il difensore. @sportmediaset x.com

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