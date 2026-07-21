papa leone xiv la preghiera sulla tomba di san benedetto tra fede e storia

Un fedele ha recitato una preghiera sulla tomba di San Benedetto, chiedendo al santo patrono d’Europa di intercedere per la pace nelle aree segnate dai conflitti. L’atto si è svolto in un luogo di culto dedicato al santo, con la persona inginocchiata davanti alla tomba. La preghiera è stata rivolta a San Benedetto, considerato protettore e intercessore, in un momento di richiesta di pace e speranza.

Una preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidando al santo patrono d’Europa la propria supplica per la pace nelle regioni del mondo lacerate dai conflitti. Poi, il pranzo con la comunità monastica, prima di rientrare a Castel Gandolfo. È la sintesi essenziale della mattina e del primo pomeriggio di lunedì 20 luglio 2026, quando Papa Leone XIV ha fatto tappa all’ Abbazia di Montecassino in visita privata. È il comunicato ufficiale della Sala stampa della Santa Sede. Il significato spirituale della visita. Montecassino non è una meta qualunque. Non lo è per la sua storia e per ciò che rappresenta per la fede cristiana. L’abbazia sorge a cento chilometri da Roma, su un colle che San Benedetto da Norcia scelse nel 529 per fondare quello che sarebbe diventato il cuore del monachesimo occidentale. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Papa Leone XIV prega con gli ortodossi sulla tomba di San Pietro

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