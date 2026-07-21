Papa Leone ha chiesto di fermare il riarmo globale, sottolineando che le bombe atomiche minacciano l’intero pianeta. La richiesta è stata fatta durante la presentazione del suo libro “Disarmante e disarmata”, curato da Alessandro Banfi.

Fermiamo il riarmo globale, le bombe atomiche minacciano l’intero pianeta. Così Papa Leone nell’introduzione del suo libro “Disarmante e disarmata” a cura di Alessandro Banfi. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone: fermiamo il riarmo globale

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