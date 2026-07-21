‘Iezz we can’ la dice già tutta. È il titolo del live che Paola Iezzi propone stasera alla Rotonda Vassallo di Lerici. Un appuntamento di punta, con inizio alle 21.30 ed ingresso libero, inserito nel calendario di ‘Lerici Live’ e nel cartellone di ‘Women’ di Ad Eventi. L’artista milanese, cantante, performer e volto televisivo noto al grande pubblico, presenta uno spettacolo che ripercorre il proprio cammino artistico, integrando i successi storici con le produzioni più recenti. Paola Iezzi ha consolidato nel corso dei decenni una carriera eclettica, distinguendosi non solo per il fortunato percorso nel duo Paola & Chiara, che ha segnato la storia del pop italiano tra gli anni Novanta e i primi anni 2000, ma anche per la capacità di evolvere costantemente la propria cifra stilistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paola Iezzi canta a Lerici. Un nuovo viaggio nel pop con il live ’Iezz we can’

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