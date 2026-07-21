Palazzo Cavallo tutti cambiano strada ma finiscono nello stesso posto
Ad Arezzo, alcune liste politiche sono ormai obsolete. Dopo le recenti elezioni comunali, Aldo Poponcini, eletto con Scelgo Arezzo con 353 preferenze, si unisce a Futuro Nazionale, partito di Roberto Vannacci. La sua decisione segna un cambio di affiliazione politica, mentre altre formazioni sembrano scomparire o perdere importanza. La scena politica locale si muove rapidamente, con continui spostamenti tra le formazioni.
Ad Arezzo le elezioni sono finite da poche settimane, ma alcune liste sembrano già appartenere all’archeologia politica. Aldo Poponcini, eletto con Scelgo Arezzo e 353 preferenze, sarà il riferimento in consiglio comunale di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Non potrà formare un gruppo perché servono tre consiglieri, ma niente paura: in politica basta un uomo, una valigia e una conferenza stampa per sembrare una delegazione. Resterà quindi nel Gruppo misto, che a Palazzo Cavallo sta diventando meno un gruppo consiliare e più una sala d’attesa tra una casacca e l’altra. Nel frattempo il Pd, dopo giorni di riflessione degni del conclave, ha scelto Alessandro Caneschi come capogruppo. 🔗 Leggi su Lortica.it
After awakening, I foresaw my tragic future and begged my wife not to divorce me.
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