Ad Arezzo le elezioni sono finite da poche settimane, ma alcune liste sembrano già appartenere all’archeologia politica. Aldo Poponcini, eletto con Scelgo Arezzo e 353 preferenze, sarà il riferimento in consiglio comunale di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Non potrà formare un gruppo perché servono tre consiglieri, ma niente paura: in politica basta un uomo, una valigia e una conferenza stampa per sembrare una delegazione. Resterà quindi nel Gruppo misto, che a Palazzo Cavallo sta diventando meno un gruppo consiliare e più una sala d’attesa tra una casacca e l’altra. Nel frattempo il Pd, dopo giorni di riflessione degni del conclave, ha scelto Alessandro Caneschi come capogruppo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Palazzo Cavallo, tutti cambiano strada ma finiscono nello stesso posto

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After awakening, I foresaw my tragic future and begged my wife not to divorce me.

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La cittadina in cui tutti gli abitanti vivono e lavorano nello stesso edificioIn una piccola comunità, tutti gli abitanti condividono lo stesso edificio, dove svolgono sia le attività lavorative sia le abitazioni private.

Si parla di: Palazzo Cavallo, tutti cambiano strada ma finiscono nello stesso posto; Odissea, finale spiegato: Christopher Nolan ribalta il significato del poema di Omero.