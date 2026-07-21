Padovan | Organizzazione del Mondiale pessima Adani? Cavallo imbizzarrito ma ha cambiato la visione del calcio – ESCLUSIVA e VIDEO

Giancarlo Padovan ha criticato l’organizzazione del Mondiale, definendola pessima. Ha commentato anche le prestazioni di Adani, descrivendolo come un “cavallo imbizzarrito” ma riconoscendone il ruolo nel cambiare la visione del calcio. La finale tra Spagna e Argentina ha concluso il torneo, secondo il giornalista, senza modificare le sue opinioni sulle criticità dell’evento. La sua analisi si concentra sulle modalità di gestione e sulle figure protagoniste del torneo appena concluso.

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha commentato il Mondiale da poco andato in archivio con la vittoria della Spagna sull’Argentina. In esclusiva ai microfoni di Calcionews24, il giornalista Giancarlo Padovan analizza i principali temi lasciati dall’ultimo Mondiale: dal trionfo della Spagna al passaggio di consegne tra Messi e la nuova generazione di campioni, passando per il Pallone d’Oro, le polemiche legate alla FIFA, il futuro della Nazionale italiana e i protagonisti che hanno segnato il torneo. Ecco l’intervista completa. Ciao Giancarlo, partiamo dalla fine: la Spagna ha meritato il titolo mondiale? « Io ritengo che sia un titolo meritatissimo, meritatissimo in forza non solo del percorso di cui hai parlato tu, ma anche in forza della qualità di gioco. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Padovan: «Sarà il Mondiale della rinascita. Inghilterra favorita, Norvegia e Giappone le possibili outsider» ESCLUSIVA VIDEOIl giornalista Padovan ha commentato in esclusiva a Calcionews24 i Mondiali di calcio, che inizieranno giovedì 11 giugno.

I break a metà tempo e l'halftime show da 27 minuti: così il Mondiale ha cambiato le regole del calcioDurante il Mondiale si sono verificati due pause a metà partita, con un intervallo di 27 minuti dedicato a uno spettacolo.