Ospedalino Ultima chiamata per salvarlo
Oggi si decide il destino di una piccola struttura sanitaria. I responsabili hanno dichiarato che, se verrà assicurata la piena occupazione dei posti letto, la Casa di Cura di Navacchio potrà continuare le attività. L’incontro si svolge in un contesto di incertezza, con la possibilità che la chiusura venga evitata solo se si raggiunge questo obiettivo. La decisione finale dipende dalla conferma della disponibilità di pazienti.
"Se al tavolo di oggi ci verrà garantita la piena occupazione dei posti letto, allora la Casa di Cura di Navacchio potrà restare aperta". Si decide tra poche ore il destino dell’ospedalino di Navacchio, la struttura gestita dalla Misericordia che da qualche mese minaccia la chiusura a causa dell’impossibilità di garantire i servizi con le tariffe attuali. Nel pomeriggio si terrà l’incontro con il capo di gabinetto dell’assessora regionale alla sanità Monia Monni, per capire se l’ospedalino chiuderà o meno i battenti. Si tratta di una delle ultime occasioni per garantire la continuità del servizio, dal momento che la convenzione è arrivata a scadenza ed è stata prorogata fino a oggi proprio in vista del vertice. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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