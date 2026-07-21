Ospedali di comunità senza personale La risposta non è affidarsi ai privati
Un'organizzazione politica ha commentato negativamente le proposte della regione di affidare ai privati la gestione degli ospedali di comunità, in risposta alla carenza di personale. L’assessore al Welfare ha suggerito questa soluzione come possibile risposta al problema. L’organizzazione ha inoltre difeso la gestione pubblica degli ospedali, ribadendo che alcuni di essi devono rimanere sotto controllo pubblico, senza specificare quali. La posizione si inserisce nel dibattito sulle strategie per affrontare la carenza di personale nel settore sanitario.
"Giù le mani dagli ospedali pubblici. Vaprio non si tocca". Duro affondo di Potere al Popolo Martesana che attacca la politica sanitaria della Regione dopo le dichiarazioni dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, sull’ipotesi di affidare ai privati la gestione degli Ospedali di comunità "per far fronte alla cronica carenza di personale". Nel mirino del movimento c’è anche il futuro della struttura di casa, controllata dall’Asst Melegnano Martesana, nata dalla riconversione dell’ex presidio ospedaliero Crotta-Oltrocchi. "Hanno smantellato la sanità pubblica. Ora vogliono regalare anche gli ospedali ai privati", denunciano gli attivisti, convinti che il progressivo indebolimento del servizio pubblico "sia il risultato di una precisa scelta politica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Matteo Bassetti - Perché le case di comunità sono importanti (18.06.26)
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