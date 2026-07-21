Ospedali di comunità senza personale La risposta non è affidarsi ai privati

Notizia in breve

Un'organizzazione politica ha commentato negativamente le proposte della regione di affidare ai privati la gestione degli ospedali di comunità, in risposta alla carenza di personale. L’assessore al Welfare ha suggerito questa soluzione come possibile risposta al problema. L’organizzazione ha inoltre difeso la gestione pubblica degli ospedali, ribadendo che alcuni di essi devono rimanere sotto controllo pubblico, senza specificare quali. La posizione si inserisce nel dibattito sulle strategie per affrontare la carenza di personale nel settore sanitario.