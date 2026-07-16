In Consiglio comunale a Limbiate, i gruppi di opposizione criticano la decisione dell’Asst di Monza e Brianza di affidare a privati la gestione dei nuovi ospedali di comunità, incluso quello locale. La scelta è stata contestata come una privatizzazione della sanità pubblica. La questione riguarda la gestione dei servizi e il trasferimento di risorse a soggetti privati, senza ulteriori dettagli sui contratti o le modalità di affidamento.

Dai gruppi d’opposizione in Consiglio comunale a Limbiate una dura critica alla decisione dell’ Asst di Monza e Brianza di affidare a privati la gestione dei nuovi ospedali di comunità, tra cui quello di Limbiate. "Con la scusa della fretta (i tempi dettati dal Pnrr) l’Asst di Monza e Brianza ha deciso di affidare a ’terzi’ (privati) la gestione dei due ospedali di comunità (40 posti l’uno) a strutture private" attaccano Pd, Movimento 5 stelle e Limbate Solidale che parlano di "ennesimo atto di una politica che progressivamente si disinteressa del bene pubblico e mette in mano ai privati enormi possibilità di profitto". Nello specifico, come riferisce la nota diffusa dai tre gruppi politici, si parla di "35 milioni totali per 9 anni di ’esternalizzazione’ dei servizi previsti all’interno degli ospedali di comunità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ospedali di comunità esternalizzati: "La sanità in mano ai privati"

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