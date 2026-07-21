Due persone sono già impegnate nel nuovo orto aziendale aperto presso lo stabilimento di Brivo, gestito da una società che produce motori elettrici. L'iniziativa, avviata recentemente, coinvolge l'installazione di un'area dedicata alla coltivazione di verdure. L'obiettivo dichiarato è promuovere inclusione e responsabilità sociale, offrendo opportunità di partecipazione a persone di diverse provenienze. L'orto rappresenta un progetto di inserimento e integrazione all’interno dell’ambiente lavorativo.

Nel nuovo orto di Brivo non crescono solo verdure. In quell’orto sbocciano anche la dignità, l’ inclusione, la responsabilità sociale. È il nuovo orto aziendale inaugurato alla Electro Adda, Spa che si occupa di motori elettrici. Lo coltiveranno persone con disabilità. Sono già due i “contadini“ all’opera all’interno dello spazio naturale. I dipendenti della storica azienda invece possono ordinare online, cassette di verdura con prodotti a chilometro zero e ritirarle comodamente quando vanno sul posto di lavoro: un servizio semplice e innovativo che unisce inclusione lavorativa, sostenibilità ambientale e benessere aziendale e che può fare da traino ad altre iniziative inclusive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Orto aziendale alla Electro Adda. Due “contadini“ sono già all’opera. Iniziativa all’insegna dell’inclusione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuovo ponte sull’Adda, un convegno per tornare a confrontarsi sul futuro dell’operaUn convegno si è svolto a Calusco d’Adda per discutere del futuro del nuovo ponte sull’Adda.

Yoga, tai chi e pilates gratis nei parchi: l'estate è all'insegna dello sport e dell'inclusioneDal 1 giugno parte la sedicesima edizione di ‘Muoviti che ti fa bene’, un’iniziativa promossa dall’associazione sportiva in collaborazione con...

Temi più discussi: Orto aziendale alla Electro Adda. Due contadini sono già all’opera. Iniziativa all’insegna dell’inclusione; Più di un semplice orto: un progetto che crea lavoro e speranza; Brivio: presentato l’orto aziendale di Electro Adda, un progetto con Cooperativa Sociale Paso; L’inclusione che coltiva valore: con Paso orto aziendale da Electro Adda.

Orto aziendale alla Electro Adda. Due contadini sono già all’opera. Iniziativa all’insegna dell’inclusioneBrivio, il terreno verrà coltivato da persone diversamente abili. I dipendenti della Spa potranno ordinare verdura a km zero. ilgiorno.it

L’inclusione che coltiva valore: con Paso orto aziendale da Electro AddaL’orto aziendale ha già permesso l’inserimento lavorativo di due persone assunte da PASO Cooperativa Sociale Pirovano: Ogni inserimento rappresenta un’opportunità di crescita per la persona, ma anche ... msn.com