L’11 agosto 2026 Marte lascia il segno dopo una lunga presenza, influenzando il lavoro e le finanze dei Gemelli. Il Sole e Giove rimangono in Leone, mentre il 12 agosto si verifica un’eclissi solare nel medesimo segno, dando inizio a un ciclo di sei mesi dedicato a comunicazione e contatti.

Per i Gemelli, agosto 2026 è un mese di passaggio su lavoro e denaro: Marte lascia il segno l'11 dopo una lunga permanenza, il Sole e Giove restano in Leone in alleanza con voi, e l'eclissi solare in Leone del 12 apre un ciclo di sei mesi su comunicazione e contatti. La spinta diretta è ancora vostra nei primi undici giorni; poi il mese si sposta dalla forza fisica alla forza delle parole giuste,. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Oroscopo lavoro e denaro Gemelli del prossimo mese di agosto 2026: l'ultima spinta di Marte e la parola giusta

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OROSCOPO GEMELLI AGOSTO 2026: RIORIENTAMENTO E NUOVE CONNESSIONI

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