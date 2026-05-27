Oroscopo lavoro e denaro Toro del prossimo mese di giugno 2026 | la spinta di Marte e la soglia di Chirone

A giugno, il Toro sperimenterà un mese di transizione con Marte nel suo segno per quasi quattro settimane. La presenza del pianeta rosso offre una spinta energica e concreta nel settore lavorativo. La posizione di Chirone segna una soglia di cambiamento, influenzando le opportunità di denaro e le attività professionali. Non sono previste azioni specifiche, ma il mese si caratterizza come un periodo di passaggio e di potenziale sviluppo.

Il prossimo giugno porta al Toro un mese di passaggio. Per quasi quattro settimane Marte resta nel tuo segno e ti mette in mano una spinta concreta, di quelle che si possono davvero usare. Il 19, poi, Chirone entra in Toro per la prima volta dopo quarantanove anni e inaugura un ciclo lungo e lento, dedicato al valore di sé e alla sicurezza materiale. Un mese per lavorare bene e, insieme, per cominciare a guardarsi con occhi più giusti. Approfondimento mensile per Toro a cura di Eryx Aggiornato il 27 maggio 2026?? Il cielo di giugno per il Toro L'evento clou del mese: Chirone entra in Toro venerdì 19 giugno, ore 23:18 — un ingresso storico, il precedente risale al 1976-1977? apre un ciclo lungo otto anni sul valore di sé e sulla sicurezza materiale; per lavoro e denaro è uno sfondo di lungo periodo, non un effetto del singolo mese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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