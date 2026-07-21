Orientoccidente torna a San Giovanni Valdarno | musica parole e memoria nel cuore dell’estate

Notizia in breve

A San Giovanni Valdarno si è svolto un evento musicale e commemorativo. La serata è iniziata con il concerto di Alessio Lega, seguito da un momento dedicato alla Pastasciutta Antifascista. Sono stati ricordati artisti come De André e Guccini, con interventi e letture. La manifestazione si è conclusa con un grande finale musicale, coinvolgendo il pubblico presente nel centro della città.