Orientoccidente torna a San Giovanni Valdarno | musica parole e memoria nel cuore dell’estate

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A San Giovanni Valdarno si è svolto un evento musicale e commemorativo. La serata è iniziata con il concerto di Alessio Lega, seguito da un momento dedicato alla Pastasciutta Antifascista. Sono stati ricordati artisti come De André e Guccini, con interventi e letture. La manifestazione si è conclusa con un grande finale musicale, coinvolgendo il pubblico presente nel centro della città.

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Arezzo, 21 luglio 2026 –  . Dal concerto di Alessio Lega alla Pastasciutta Antifascista, dall’omaggio a De André e Guccini fino al grande finale con Stefano Massini: cinque appuntamenti per la XXII edizione del festival Torna a San Giovanni Valdarno Orientoccidente, il festival organizzato da Materiali Sonori che da oltre vent’anni attraversa il Valdarno intrecciando musica, culture, diritti, memoria e impegno civile. Anche quest’anno la rassegna propone un percorso capace di coniugare spettacolo e riflessione, portando in città artisti di primo piano della scena culturale italiana. Il programma sangiovannese è stato presentato questa mattina dal sindaco Valentina Vadi e dal direttore artistico Gianpiero Bigazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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