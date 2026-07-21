Organico carente in Tribunale | un appello a Sergio Mattarella
Un appello è stato rivolto al Capo dello Stato riguardo alla carenza di personale nel tribunale di Urbino. La questione riguarda un organico insufficiente che si protrae da diverso tempo, con ripercussioni sulla funzionalità dei servizi giudiziari. La richiesta mira a sollecitare interventi per migliorare le condizioni di lavoro e garantire l’efficienza delle attività giudiziarie. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità superiori attraverso un documento ufficiale.
La situazione dell’organico sottodimensionato al palazzo di giustizia urbinate giunge direttamente al Capo dello Stato. Una condizione che perdura da anni ed è addirittura peggiorata dopo la recente stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato, che ha fatto partire una lettera dall’associazione Urbino Capoluogo direttamente a Sergio Mattarella. La missiva, protocollata nei giorni scorsi, chiede al Presidente della Repubblica un interessamento, visto che lui stesso partecipò alla storica seduta della Corte Costituzionale che salvò il tribunale dalla soppressione. Ecco il testo della lettera inviata da Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti: "Illustre Presidente, Lei quale componente della Corte Costituzionale, partecipò nel luglio 2013 alla seduta che dichiarò l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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