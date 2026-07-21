Organico carente in Tribunale | un appello a Sergio Mattarella

Notizia in breve

Un appello è stato rivolto al Capo dello Stato riguardo alla carenza di personale nel tribunale di Urbino. La questione riguarda un organico insufficiente che si protrae da diverso tempo, con ripercussioni sulla funzionalità dei servizi giudiziari. La richiesta mira a sollecitare interventi per migliorare le condizioni di lavoro e garantire l’efficienza delle attività giudiziarie. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità superiori attraverso un documento ufficiale.