A Grottaglie si sono svolte due serate dedicate alle orecchiette, con eventi nel centro storico il 4 e il 5 agosto. Durante le serate sono stati presentati piatti tradizionali preparati da chef locali e sono state coinvolte diverse attività legate alla cucina e alla cultura gastronomica della zona. Le iniziative hanno attirato pubblico e partecipanti interessati alla tradizione delle orecchiette, che sono state protagoniste delle manifestazioni estive nel centro storico.

Tarantini Time Quotidiano L’orecchietta torna a essere la regina dell’estate grottagliese. Martedì 4 e mercoledì 5 agosto il centro storico ospiterà la dodicesima edizione di “Orecchiette nelle ‘nchiosce”, manifestazione che ogni anno richiama appassionati di cucina e visitatori desiderosi di scoprire nuove interpretazioni del piatto simbolo della tradizione pugliese. Per due serate le caratteristiche ‘nchiosce, gli antichi vicoli del borgo, si trasformeranno in un itinerario gastronomico dove dodici chef pugliesi presenteranno tredici ricette originali, nate dall’incontro tra cucina tradizionale, creatività e prodotti del territorio. Tra le... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Orecchiette protagoniste a Grottaglie: due serate tra sapori, chef e tradizione nel cuore del centro storico

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