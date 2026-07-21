Ore eccedenti dei docenti dopo il CCNL 2025-2027 | nuovi compensi decorrenze e adempimenti per DS e DSGA Con excel per il calcolo dei compensi

Le scuole utilizzano spesso le ore eccedenti dei docenti per coprire assenze brevi senza dover nominare subito un supplente. Con l’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, sono stati introdotti nuovi compensi, decorrenze e procedure per dirigenti scolastici e responsabili amministrativi. Per calcolare i compensi, è disponibile anche un file Excel apposito. Questa modalità permette di mantenere la continuità didattica senza interventi immediati di supplenti, soprattutto in situazioni di assenze temporanee.

La sostituzione dei docenti assenti mediante ore eccedenti costituisce uno degli strumenti organizzativi maggiormente utilizzati dalle istituzioni scolastiche per garantire la continuità del servizio, soprattutto in presenza di assenze brevi per le quali non sia possibile o immediatamente praticabile la nomina di un supplente. Leggi la guida e scarica l’excel Riservato agli abbonati Se non. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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