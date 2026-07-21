Operazione strardinaria della polizia contro degrado e microcriminalità | 227 persone controllate e 11 denunciati

La polizia di Brescia ha condotto un’operazione straordinaria, controllando 227 persone e denunciandone 11. Gli agenti hanno effettuato verifiche nelle zone considerate a rischio di degrado e microcriminalità, concentrando le attività nelle aree più frequentate e problematiche. Durante i controlli sono stati sequestrati alcuni oggetti sospetti e sono state identificate persone senza documenti in regola. L’intervento ha coinvolto diverse pattuglie e si è protratto per diverse ore.

Una operazione straordinaria condotta dalla Questura di Brescia e dal Commissariato di Polizia "Carmine" attraverso controlli nelle aree giudicate più sensibili della città sul fronte della microcriminalità, spaccio e degrado urbano, ha portato a 11 persone denunciate, 4 espulsioni con ordine di allontanamento dal territorio nazionale, 5 fogli di via, 2 avvisi orali e 2 DACUR, oltre al sequestro di droga, un coltello a serramanico e attrezzi da scasso. L'attività si è concentrata nei pressi della stazione e in zone considerate più critiche della città, tra cui via Milano, il quartiere Carmine, Parco Gallo, Parco Tarello e il centro storico. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Maxi operazione antidroga della Polizia: oltre 1.300 arresti in Italia. A Bergamo controllate più di 9mila persone

Furti, rapine e microcriminalità. Maxi operazione della polizia. Sette arresti nella provinciaTra maggio e venerdì scorso, in 26 città del nord e centro Italia, sono stati eseguiti controlli per contrastare furti, rapine e reati contro il...

Temi più discussi: Bologna: controlli Alto impatto della Polizia; Maxi-blitz sicurezza a Milano: oltre 8.400 controlli, 10 arresti, droga sequestrata e sanzioni commerciali; Ottaviano, controlli Polizia : operazione straordinaria, 466 persone identificate; Meloni: operazione straordinaria a Palermo, forse anche con l’esercito.

Operazione strardinaria della polizia contro degrado e microcriminalità: 227 persone controllate e 11 denunciatiLa Questura diffonde i dati dei controlli in aree giudicate sensibili in città. Il Questore Paolo Sartori: nelle prossime settimane attività analoghe anche in provincia ... brescia.corriere.it

Un plauso alla Polizia di Stato per la straordinaria operazione condotta contro la violenza giovanile, che ha interessato 44 province italiane e ha visto impegnati sul campo oltre 1.000 agenti delle squadre mobili insieme agli equipaggi dei reparti prevenzione c x.com

Polizia a Crotone: sospesa un’attività commerciale per carenze igienico-sanitarieOperazione straordinaria dis736 persone identificate, 381 veicoli controllati, un locale sospeso per gravi carenze igienico-sanitarie ... it.blastingnews.com