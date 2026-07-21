Operazione strardinaria della polizia contro degrado e microcriminalità | 227 persone controllate e 11 denunciati
La polizia di Brescia ha condotto un’operazione straordinaria, controllando 227 persone e denunciandone 11. Gli agenti hanno effettuato verifiche nelle zone considerate a rischio di degrado e microcriminalità, concentrando le attività nelle aree più frequentate e problematiche. Durante i controlli sono stati sequestrati alcuni oggetti sospetti e sono state identificate persone senza documenti in regola. L’intervento ha coinvolto diverse pattuglie e si è protratto per diverse ore.
Una operazione straordinaria condotta dalla Questura di Brescia e dal Commissariato di Polizia "Carmine" attraverso controlli nelle aree giudicate più sensibili della città sul fronte della microcriminalità, spaccio e degrado urbano, ha portato a 11 persone denunciate, 4 espulsioni con ordine di allontanamento dal territorio nazionale, 5 fogli di via, 2 avvisi orali e 2 DACUR, oltre al sequestro di droga, un coltello a serramanico e attrezzi da scasso. L'attività si è concentrata nei pressi della stazione e in zone considerate più critiche della città, tra cui via Milano, il quartiere Carmine, Parco Gallo, Parco Tarello e il centro storico. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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