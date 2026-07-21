È iniziato ieri il processo relativo alla morte di un giovane carrellista di 22 anni, originario della Guinea Bissau e residente a Ferrara, deceduto dopo essere stato schiacciato da un tir durante una manovra. L’incidente è avvenuto all’Interporto di Bologna, dove il lavoratore aveva iniziato il suo terzo giorno di lavoro con una cooperativa di servizi logistici. Il procedimento riguarda le responsabilità legate all’incidente e alla sicurezza sul lavoro.

Ha preso il via ieri il processo per la morte di Yaya Yafa, il carrellista 22enne originario della Guinea Bissau e residente a Ferrara, schiacciato da un tir in manovra al suo terzo giorno di lavoro all’ Interporto di Bologna per conto della cooperativa Dedalog. Per quella tragedia sono stati rinviati a giudizio in cinque: Antonino Tita di Sda, il datore di lavoro di Yaya Carlo Ludovici, Cristian Mancini, responsabile del magazzino, di fatto preposto per la Dedalog che lo gestiva in appalto da Sda, Andrea Monticelli, dirigente di Sennder Italia e Mirko Melella, legale rappresentante della Transporter Logistic. I familiari di Yaya sono parte civile e sono assistiti dall’avvocato Riccardo Caniato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operaio schiacciato dal tir, al via il processo

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