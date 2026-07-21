Un operaio assunto a tempo indeterminato come manovale edile è stato licenziato dopo un mese per aver rifiutato di lavorare il sabato. Il datore di lavoro ha dichiarato: “Qui comando io”, ma ha perso la causa. Il lavoratore aveva un contratto di 40 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì, su due cantieri, uno nel fiorentino e uno nel pistoiese.

Ha firmato un contratto a tempo indeterminato come manovale edile, con 40 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì su due cantieri, uno nel fiorentino e uno nel pistoiese. Dopo solo un mese, però, riceve una lettera di licenziamento dal suo datore di lavoro. Lo racconta il quotidiano La Nazione, che ricostruisce la vicenda attraverso la sentenza del tribunale civile di Firenze: il giovane ha rifiutato di lavorare il sabato, non compreso nell’orario contrattuale, scatenando la reazione del suo capo che lo aveva minacciato. In una registrazione presentata in aula si sentono queste parole: “Qui comando io, qui il sabato si lavora, non sei venuto sabato al lavoro, per me è finita, chiuso, non c’è più contratto, te lo giuro ti ho fatto fare il licenziamento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Operaio licenziato dopo un mese per non aver lavorato il sabato. Il datore di lavoro: “Qui comando io” (ma perde la causa)

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