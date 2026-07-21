Onu condanna attacchi contro Gaza Presidente Libano incontra Trump
L'Onu ha condannato l'aumento degli attacchi contro Gaza, evidenziando l'escalation nel conflitto israelo-palestinese. Nel frattempo, il presidente del Libano ha incontrato un rappresentante degli Stati Uniti per chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese, in seguito a mesi di scontri con il gruppo Hezbollah. L'attenzione internazionale si concentra su questi due fronti di tensione.
L’altro fronte di guerra, quello israelo-palestinese. L’Onu condanna l’intensificarsi degli attacchi contro Gaza. E poi la questione Libano: oggi il presidente libanese Aoun incontra Trump per sollecitare il ritiro di Israele dal sud del paese dopo mesi di scontri con hezbollah. Servizio di Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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