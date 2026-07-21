Onu condanna attacchi contro Gaza Presidente Libano incontra Trump

Da tv2000.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Onu ha condannato l'aumento degli attacchi contro Gaza, evidenziando l'escalation nel conflitto israelo-palestinese. Nel frattempo, il presidente del Libano ha incontrato un rappresentante degli Stati Uniti per chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese, in seguito a mesi di scontri con il gruppo Hezbollah. L'attenzione internazionale si concentra su questi due fronti di tensione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’altro fronte di guerra, quello israelo-palestinese. L’Onu condanna l’intensificarsi degli attacchi contro Gaza. E poi la questione Libano: oggi il presidente libanese Aoun incontra Trump per sollecitare il ritiro di Israele dal sud del paese dopo mesi di scontri con hezbollah. Servizio di Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

onu condanna attacchi contro gaza presidente libano incontra trump
© Tv2000.it - Onu condanna attacchi contro Gaza. Presidente Libano incontra Trump
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Onu condanna attacchi contro Gaza. Presidente Libano incontra Trump

Video Onu condanna attacchi contro Gaza. Presidente Libano incontra Trump

Notizie e thread social correlati

Meloni: "Sanzioni contro coloni israeliani violenti", ma non condanna l'occupazione di Libano, Gaza e Cisgiordania - VIDEOIl governo annuncia sanzioni contro coloni israeliani coinvolti in atti violenti e sostiene il ministro dell’Interno.

Israele lancia un dossier contro l’ONU: accuse di propaganda a GazaIsraele ha inviato un dossier all’ONU accusando l’organizzazione di diffondere propaganda a favore di Gaza.

Si parla di: Il leader del CCG condanna gli attacchi terroristici dell'Iran contro petroliere emiratine a Hormuz; Il Qatar chiede in sede Onu il risarcimento danni all’Iran.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web