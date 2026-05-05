Un fulmine ha colpito un'abitazione a Castelnuovo Magra durante le intense condizioni di maltempo di questa mattina. L’impatto ha causato un incendio sul tetto, che ha generato fumo e fiamme visibili dalla strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente. La strada nei pressi dell’edificio è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Castelnuovo Magra, 5 maggio 2026 – Paura a Castelnuovo Magra nelle ore del maltempo: un fulmine ha colpito il tetto di una casa. L’abitazione è stata presa in pieno e il tetto si è incendiato. Una colonna di fumo si è alzata sulla zona. La copertura della casa è andata completamente distrutta. Accade in mattinata in via Salicello. E’ stata la gente della zona a chiamare i vigili del fuoco, arrivati con una squadra e due mezzi. Una volta spente le fiamme, della copertura è rimasta in piedi soltanto qualche trave. Nessun ferito. In casa c’erano delle persone che sono subito uscite e non hanno riportato conseguenze. Per constatare i danni, è intervenuta anche la polizia locale, insieme a personale del Comune e all’assessore comunale alla Protezione Civile Pietrobono.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fulmine colpisce una casa: tetto in fiamme e paura. E’ uno dei danni del maltempo

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