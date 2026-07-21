Martedì 21 luglio, 18 città sono state classificate con il livello di allerta massima per il caldo, il bollino rosso. Dopo questa giornata, le temperature sono previste in calo, con una diminuzione che dovrebbe durare almeno fino al fine settimana. La fase di ondata di caldo in corso da diversi giorni si sta avvicinando alla fine.

L’ondata di caldo che da diversi giorni si estende su buona parte d’Italia sta per attenuarsi. Martedì 21 luglio sarà uno degli ultimi giorni della settimana in cui molte città avranno una situazione da “bollino rosso“. Da mercoledì 22 le temperature caleranno anche al Centro e al Sud, dove erano rimaste alte. L’unica regione ancora a rischio sarà la Sardegna, almeno fino al weekend. 18 città da bollino rosso martedì 21 luglio per il caldo Ondata di caldo in attenuazione su tutta Italia L'eccezione della Sardegna 18 città da bollino rosso martedì 21 luglio per il caldo Il ministero della Salute ha diffuso i livelli di allerta per il caldo nelle principali città italiane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ondata di caldo martedì 21 luglio con 18 città da bollino rosso, poi calo temperature almeno fino al weekend

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Aria fresca in arrivo (ma domani il picco del caldo con 18 città bollino rosso)

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Monta l’ondata di caldo. Mercoledì bollino rosso in 7 città, in serata temporali al Nord. Temperature record: fino a 40 gradi per il weekendMercoledì si registrano sette città con bollino rosso a causa di temperature elevate, e in serata sono previsti temporali al Nord.

Caldo record con temperature da bollino rosso in 18 città, dove colpisce l'ondata di calore in ItaliaDomenica 28 giugno, 18 città italiane sono state colpite da un’ondata di calore, con temperature da bollino rosso.

Temi più discussi: Ondata di calore di livello 3 (rosso) fino a lunedì 20 luglio; Caldo e afa estremi, oggi 4 città da bollino rosso: domani saranno 7. Attesi 45 gradi in Sardegna; Il caldo ritorna: il meteorologo spiega l'ondata persistente; La Spagna si prepara alla terza ondata di caldo, previste massime oltre i 40 gradi.

FIRENZE - Meteo, il LaMMA conferma la fine dell’ondata di caldo dall’inizio della prossima settimana. Le temperature inizieranno a diminuire gradualmente da sabato prima al nord, poi da lunedì-martedì anche al centro, nei giorni successivi al sud. x.com

Accanimento terapeutico e ondata di caldo reddit

Le previsioni meteo in Sicilia di martedì 21 luglio 2026Oggi l'ondata di caldo tocca il picco: massime oltre 40° nelle zone interne e vicine ai 35° sulle coste, venti deboli e mari calmi ... rainews.it

Meteo, prosegue il caldo estremo. Quando finisce l'ondata di calore?A inizio settimana, lunedì prossimo (20 luglio) risaliranno a 17 le città con il bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore. Le città più calde saranno Bari, Campobass ... tg24.sky.it