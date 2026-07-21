Olimpiadi Invernali 2034 lo Utah avverte il Cio | Non vogliamo sorprese niente aggiunte rispetto al 2030
Lo Utah ha comunicato al Cio di non volere modifiche ai programmi olimpici per le Olimpiadi Invernali 2034, chiedendo di mantenere le discipline previste per il 2030 senza aggiunte o variazioni. Nel frattempo, il Comitato Olimpico Internazionale ha riformato il programma per i Giochi delle Alpi Francesi 2030, escludendo la combinata nordica e includendo il pattinaggio sincronizzato e il disciplina freeride.
Come sappiamo, il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di riformare il paniere degli sport dei Giochi delle Alpi Francesi 2030. È stata esclusa la combinata nordica, ma sono stati introdotti il pattinaggio sincronizzato e il freeride. Un cambiamento figlio dei tempi e delle volontà di fare sempre più presa sul pubblico, seguendo la popolarità delle discipline. Si tratta a tutti gli effetti di un’espansione, perché tolto uno sport se ne aggiungono due. Al riguardo, c’è chi ha capito l’andazzo e ha fatto capire di non gradire sorprese in vista delle proprie Olimpiadi, ossia Fraser Bullock, presidente del comitato organizzatore dei Giochi dello Utah 2034. 🔗 Leggi su Oasport.it
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