Lo Utah ha comunicato al Cio di non volere modifiche ai programmi olimpici per le Olimpiadi Invernali 2034, chiedendo di mantenere le discipline previste per il 2030 senza aggiunte o variazioni. Nel frattempo, il Comitato Olimpico Internazionale ha riformato il programma per i Giochi delle Alpi Francesi 2030, escludendo la combinata nordica e includendo il pattinaggio sincronizzato e il disciplina freeride.

Come sappiamo, il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di riformare il paniere degli sport dei Giochi delle Alpi Francesi 2030. È stata esclusa la combinata nordica, ma sono stati introdotti il pattinaggio sincronizzato e il freeride. Un cambiamento figlio dei tempi e delle volontà di fare sempre più presa sul pubblico, seguendo la popolarità delle discipline. Si tratta a tutti gli effetti di un’espansione, perché tolto uno sport se ne aggiungono due. Al riguardo, c’è chi ha capito l’andazzo e ha fatto capire di non gradire sorprese in vista delle proprie Olimpiadi, ossia Fraser Bullock, presidente del comitato organizzatore dei Giochi dello Utah 2034. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Olimpiadi Invernali 2034, lo Utah avverte il Cio: “Non vogliamo sorprese, niente aggiunte rispetto al 2030”

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