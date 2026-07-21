L'Odissea di Nolan si conferma al primo posto del botteghino in Italia, superando Minions and Monsters. Il film ha ottenuto successo in tutto il mondo ed è particolarmente consigliato per le proiezioni IMAX. La pellicola ha registrato alte performance in diverse nazioni, consolidando la sua posizione tra i titoli più visti. La produzione ha riscosso grande interesse tra il pubblico e la critica, con numerosi incassi nelle prime settimane di distribuzione.

L’Odisseasta trionfando ovunque. Il nuovissimo film diChristopher Nolanha avuto successo in tutto il mondo e attualmentein Italia occupa il primo posto in classifica, precedendoMinions and Monsters, uscito ormai più di qualche settimana fa. Il racconto di Nolannel nostro paese ha incassato circa 1.815.491 euro,con 228.004 spettatori,per un totale di 11.846.077 euro.E’ stato già visto quindi da un pubblico di 1.404.065 persone. Insomma dei numeri da urlo ec’è chi attribuisce questo successone alle proiezioni in IMAX da 70 mm. Oltre ai dati strabilianti, a sorprendere la critica è anche il fatto cheOdissea ha un pubblico formato per il 50% da giovani tra i 18 e i 34 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Odissea primo al botteghino, il successo di Nolan: “Da non perdere per le proiezioni IMAX”

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Odissea di Nolan: polemica per Elena nera!

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