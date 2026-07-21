Sono stati annunciati nuovi orari per la Ztl nel centro di Montevarchi. La regolamentazione della zona tra via Cennano e piazza Vittorio Veneto è stata modificata dall’amministrazione comunale, con l’estensione dell’accesso ai veicoli durante l’estate. Le nuove disposizioni prevedono orari più ampi alla sera, per favorire il commercio e facilitare l’accesso alle attività commerciali del centro storico. La modifica entrerà in vigore con la stagione estiva.

Nuovi orari per la Zona a traffico limitato di via Roma a Montevarchi. L’Amministrazione comunale ha modificato la regolamentazione della Ztl nel tratto compreso tra via Cennano e piazza Vittorio Veneto, estendendo l’accesso ai veicoli durante il periodo estivo. Il provvedimento, entrato in vigore da ieri, recepisce gli indirizzi approvati dalla giunta comunale ad inizio luglio e dà seguito alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria dei commercianti, che avevano sollecitato una revisione degli orari per favorire una maggiore accessibilità al centro nelle ore serali. Con la nuova ordinanza, e fino a nuova disposizione, il transito sarà consentito a tutti i veicoli dalle 6 alle 21 nei giorni feriali, sabato compreso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovi orari per la Ztl del centro. Maglie più larghe alla sera per favorire il commercio

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