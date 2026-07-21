Nuove modalità di rilevazione delle presenze nei progetti FSE+ 8 guide + un modello di circolare informativa per il personale scolastico
È disponibile un modello di circolare interna rivolto al personale scolastico coinvolto nei progetti finanziati dal Programma “Scuola e competenze” 2021-2027, Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). La circolare fornisce indicazioni sulle nuove modalità di rilevazione delle presenze nei progetti FSE+. In allegato sono anche otto guide che spiegano le procedure aggiornate.
In allegato è disponibile un modello di circolare interna destinata al personale coinvolto nella realizzazione dei progetti finanziati nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). Scarica la circolare – Riservata agli abbonati – Scopri il nostro servizio di consulenza Le 8 guide Come organizzare una scuola per evitare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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