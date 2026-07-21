Nuove modalità di rilevazione delle presenze nei progetti FSE+ 8 guide + un modello di circolare informativa per il personale scolastico

Notizia in breve

È disponibile un modello di circolare interna rivolto al personale scolastico coinvolto nei progetti finanziati dal Programma “Scuola e competenze” 2021-2027, Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). La circolare fornisce indicazioni sulle nuove modalità di rilevazione delle presenze nei progetti FSE+. In allegato sono anche otto guide che spiegano le procedure aggiornate.