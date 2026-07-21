Nuove indicazioni Primo ciclo | come progettare il curricolo nel 2026 3 Video

Notizia in breve

Un corso offre indicazioni pratiche per la progettazione del curricolo nel primo ciclo nel 2026, rivolgendosi a docenti, referenti di dipartimento, funzioni strumentali e dirigenti scolastici. Il percorso si concentra sulla lettura pedagogica e operativa delle Indicazioni Nazionali 2025, con tre video dedicati. L’obiettivo è supportare le scuole nell’applicazione delle nuove linee guida per il prossimo ciclo scolastico.