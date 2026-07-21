Nuove indicazioni Primo ciclo | come progettare il curricolo nel 2026 3 Video

Da orizzontescuola.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un corso offre indicazioni pratiche per la progettazione del curricolo nel primo ciclo nel 2026, rivolgendosi a docenti, referenti di dipartimento, funzioni strumentali e dirigenti scolastici. Il percorso si concentra sulla lettura pedagogica e operativa delle Indicazioni Nazionali 2025, con tre video dedicati. L’obiettivo è supportare le scuole nell’applicazione delle nuove linee guida per il prossimo ciclo scolastico.

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Il corso intende accompagnare docenti, funzioni strumentali, referenti di dipartimento e dirigenti scolastici nella lettura pedagogica e operativa delle Indicazioni Nazionali 2025, con particolare attenzione alla progettazione del curricolo nel primo ciclo. Il percorso non si limiterà a una presentazione normativa del documento, ma proporrà una chiave di lavoro concreta: trasformare le Indicazioni in scelte. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Nuove Indicazioni per il curricolo nel Primo ciclo 2025

Video Nuove Indicazioni per il curricolo nel Primo ciclo 2025

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