Nuova laurea in Scienze motorie Intesa tra Università e Lube | La parola chiave è inclusione

Università, sport, inclusione e mondo del lavoro: saranno questi i binari su cui correrà il nuovo corso di laurea triennale in " Scienze motorie e sportive per l’inclusione " dell’ Università di Macerata presentato ieri nella cornice di Villa Lauri. Non solo un ampliamento dell’offerta formativa, ma soprattutto un’alleanza tra l’ateneo e la Lube Academy, sostenuta dal Gruppo Lube dell’amministratore delegato Fabio Giulianelli, che accompagnerà questo progetto formativo dall’anno accademico 202627. Questa sinergia infatti rappresenta la principale novità che prevede un investimento per didattica, ricerca e studenti. Il contributo per il primo anno sarà di 43mila euro con un valore complessivo indicativo, minimo di 129mila euro per il triennio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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