Nuova Alfa Romeo Matta | ritorna il fuoristrada italiano?
Alfa Romeo ha annunciato il ritorno del modello Matta, un veicolo fuoristrada. La nuova versione si ispira alla storica AR51 degli anni ’50, nota per le capacità off-road. La casa automobilistica ha presentato un progetto che prevede un veicolo con caratteristiche di robustezza e versatilità, destinato a un pubblico di appassionati di fuoristrada. Non sono stati forniti dettagli tecnici o data di uscita.
Il ritorno dell’ Alfa Romeo Matta (la mitica AR51 degli anni ’50) è uno dei sogni proibiti degli appassionati di auto italiane e di fuoristrada puro. Nata originariamente per rispondere a un bando militare e progettata da Giuseppe Busso, la “Matta” si guadagnò il soprannome per le sue capacità arrampicatrici quasi folli, surclassando la concorrenza dell’epoca in pendenza e guado. Se Alfa Romeo decidesse oggi di rispolverare questo storico nome per creare un 4×4 estremo italiano, non si tratterebbe dell’ennesimo SUV da città (come Tonale o Stelvio), ma di un vero expedition vehicle capace di sfidare icone come la Jeep Wrangler o la Land Rover Defender, fondendo la brutalità del fuoristrada puro con l’eleganza estetica tipica del Biscione. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
The Alfa Romeo Matta: A Forgotten 1950s Off-Road Dream
Notizie e thread social correlati
Nuova Suzuki Vitara pick-up: ritorna il fuoristrada per l’estate?È stata diffusa un’immagine creata con intelligenza artificiale che mostra una possibile versione pick-up della nuova Suzuki Vitara.
Nuova Alfa Romeo Junior: come sarà il restyling del 2028La Alfa Romeo Junior è appena stata lanciata sul mercato, quindi il restyling previsto per il 2028 non ha ancora dettagli ufficiali.
Si parla di: Nuova Alfa Romeo Matta: ritorna il fuoristrada italiano?.
Nuova Alfa Romeo Giulietta GTAm-R: il sogno estremo che riaccende il cuore dei puristiLa nuova Alfa Romeo Giulietta GTAm-R non è un modello ufficiale, ma una visione indipendente firmata Forma Corsa by RestomodGT. Pensata come compatta estrema ispirata alle corse, punta su carrozzeria ... clubalfa.it
Nuova Alfa Romeo Matta: ritorna il fuoristrada italiano?Alfa Romeo Matta: il fuoristrada italiano potrebbe ritornare entro la fine del decennio? Ecco le foto e le caratteristiche ... ilgiornaledigitale.it