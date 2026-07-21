Alfa Romeo ha annunciato il ritorno del modello Matta, un veicolo fuoristrada. La nuova versione si ispira alla storica AR51 degli anni ’50, nota per le capacità off-road. La casa automobilistica ha presentato un progetto che prevede un veicolo con caratteristiche di robustezza e versatilità, destinato a un pubblico di appassionati di fuoristrada. Non sono stati forniti dettagli tecnici o data di uscita.

Il ritorno dell’ Alfa Romeo Matta (la mitica AR51 degli anni ’50) è uno dei sogni proibiti degli appassionati di auto italiane e di fuoristrada puro. Nata originariamente per rispondere a un bando militare e progettata da Giuseppe Busso, la “Matta” si guadagnò il soprannome per le sue capacità arrampicatrici quasi folli, surclassando la concorrenza dell’epoca in pendenza e guado. Se Alfa Romeo decidesse oggi di rispolverare questo storico nome per creare un 4×4 estremo italiano, non si tratterebbe dell’ennesimo SUV da città (come Tonale o Stelvio), ma di un vero expedition vehicle capace di sfidare icone come la Jeep Wrangler o la Land Rover Defender, fondendo la brutalità del fuoristrada puro con l’eleganza estetica tipica del Biscione. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo Matta: ritorna il fuoristrada italiano?

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The Alfa Romeo Matta: A Forgotten 1950s Off-Road Dream

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