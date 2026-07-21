Il comune di San Benedetto ha aggiunto nove posti auto riservati alle persone con disabilità, riorganizzando gli stalli nelle aree della città con maggiore difficoltà di sosta. La modifica riguarda le zone dove la presenza di parcheggi liberi è più scarsa, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle persone con disabilità. La nuova distribuzione interessa specifiche aree cittadine, senza modificare il numero totale di posti disponibili.

Il comune di San Benedetto aumenta i parcheggi riservati alle persone con disabilità, con una nuova redistribuzione degli stalli nelle zone della città dove trovare posto è più difficile. L’intervento prevede la realizzazione di nove nuovi spazi di sosta, di cui sette riservati ai veicoli dei possessori del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (Cude) e due stalli personalizzati, destinati a specifici cittadini, oltre alla contestuale eliminazione di sei parcheggi che non risultano più necessari nelle posizioni attuali. L’obiettivo è quello di rendere più semplice la mobilità delle persone con disabilità, garantendo la presenza di parcheggi dedicati nelle aree caratterizzate da una forte pressione della sosta e da un’intensa circolazione veicolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nove parcheggi riservati alle persone con disabilità

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