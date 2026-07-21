La notte scorsa, un 18enne incensurato è stato ferito alla guancia e alla mano con un coltello durante un'aggressione vicino a un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. La polizia sta indagando su un possibile collegamento con un’altra persona di 37 anni, anch’essa accoltellata. I dettagli dell’accaduto sono ancora in fase di verifica e non sono stati resi noti ulteriori elementi.

Ferito alla guancia e alla mano con un coltello. E' accaduto la notte scorsa, la vittima è un 18enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, ancora da verificare, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. I fatti in via Giovanni Pascoli, angolo con via Nuova detta Casoria. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. La vittima è ricoverata in prognosi riservata al policlinico, dove è stato trasferito dopo un primo soccorso all'Ospedale del Mare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Notte di violenza nel Napoletano, 18enne e 37 enne accoltellati: si indaga su un possibile collegamento

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