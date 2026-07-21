Non è solo folklore | perché Vannacci non va ignorato prima che sia troppo tardi

Un ufficiale e scrittore ha pubblicato un libro che ha suscitato molte polemiche, con contenuti considerati controversi e divisivi. La sua figura è diventata oggetto di discussione pubblica, attirando attenzione sui social e sui media tradizionali. L'interessato ha rilasciato dichiarazioni che hanno alimentato ulteriori critiche e reazioni di vario tipo. Nel frattempo, istituzioni e partiti politici hanno preso posizione, alcuni condannando le sue affermazioni, altri mantenendo un atteggiamento di neutralità.

di Anna Giacon Confesso che i tipi alla Vannacci mi hanno sempre creato molto malumore, e che tendenzialmente vorrei proprio ignorarli completamente. Ma ormai in Italia è diventato il “fenomeno politico del momento”. Tutti ne parlano e i giornali ne amplificano la portata. Tanto vale allora dire la mia opinione, che sarà sempre contraria alla vulgata che lo idolatra. La galassia nera non avanza sempre sbraitando. A volte arriva in giacca o maglietta polo stirata, con l’aria di quello che “dice solo le cose come stanno”, con la battuta buttata lì apposta per scandalizzare, e poi con il solito giochetto di fingersi frainteso. È il trucco più vecchio del mondo: il lupo che prova a passare per uno del popolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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