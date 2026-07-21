Non basta portare fuori una sedia e un laptop per avere un vero ufficio in terrazzo
Negli ultimi anni, l’idea di ufficio si è evoluta passando da ambienti tradizionali a spazi all’aperto e domestici. Si è assistito a un cambiamento che ha portato a trasformare terrazzi e balconi in aree di lavoro, anche se non basta semplicemente aggiungere una sedia e un laptop per creare un vero ufficio all’aperto. La tendenza riguarda anche l’integrazione di soluzioni di design specifiche per rendere funzionali e confortevoli questi spazi.
Negli ultimi anni, il concetto di spazio di lavoro ha subito una metamorfosi radicale. Da ufficio aziendale a scrivania domestica, fino all’ultima frontiera dell’interior design, l’ Open Air Office. Lavorare all’aperto non è più solo un lusso estivo ma una scelta di benessere consapevole che ridefinisce gli spazi delle nostre case. Se si possiede un terrazzo, grande o piccolo che sia, si ha a disposizione una vera e propria stanza in più. Trasformarla in un ufficio outdoor elegante, funzionale e altamente produttivo richiede però una progettazione meticolosa: non basta spostare una sedia e un laptop all’esterno, serve un perfetto equilibrio tra ergonomia, estetica e resistenza agli elementi. 🔗 Leggi su Dilei.it
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