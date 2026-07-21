Noemi ritorna in televisione questa sera, poche ore dopo l’incidente che l’ha coinvolta. La cantante romana partecipa al nuovo episodio di TIM Summer Hits, trasmesso in prima serata su Rai 1. La conduzione è affidata a Carlo Conti e Andrea Delogu.

Noemi torna in televisione, poche ore dopo il grande spavento che ha tenuto con il fiato sospeso fan e addetti ai lavori. La cantante romana è tra i protagonisti del nuovo appuntamento di TIM Summer Hits, in onda in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu. Noemi alla prima puntata di TIM Summer Hits. Un ritorno in tv che arriva all’indomani dell’incidente avvenuto durante il concerto di San Salvo Marina, in provincia di Chieti, dove Noemi è caduta dal palco riportando diversi traumi. La sua presenza nella trasmissione non è però legata a un rientro anticipato sulle scene. Le puntate di TIM Summer Hits sono state registrate tra il 21 e il 24 giugno in piazza del Popolo, a Roma. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Noemi torna a cantare in tv stasera dopo l’incidente, dove vederla

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Noemi canta Tu cosa fai questa sera a Party Like A Deejay 2026

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