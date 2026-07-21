La cantante è caduta dal palco durante un concerto in provincia di Chieti. Dopo l’incidente, è stata portata in ospedale, dove è stata riscontrata un politrauma e microfratture al polso e all’anca. Non sono stati segnalati danni gravi o lesioni interne. Il bollettino medico riferisce che le condizioni sono stabili e che, sebbene ci siano state ferite, la situazione poteva essere più grave. La cantante si trova sotto osservazione e seguiranno ulteriori controlli.

Poteva andare molto peggio a Noemi: nonostante il grande spavento, la cantante, caduta dal palco mentre si stava esibendo in provincia di Chieti, ha riportato un politrauma e microfratture al polso e all’anca, ma nessun danno importante. Le condizioni aggiornate della cantante sono state illustrate dal dottor Enzo Di Prinzio, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia: trauma cranico, trauma cervicale, trauma al bacino e frattura al polso destro. Per fortuna nessuna lesione cerebrale, il peggio è stato scongiurato. A dispetto delle prime indiscrezioni, è comunque esclusa qualunque operazione. Il primario ha ufficialmente dichiarato che non è previsto alcun intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Noemi, l’ultimo bollettino medico: “Poteva andare peggio”. Il video della caduta

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Cioffi, Noemi - FARFALLE (nello stomaco) (Visual Video)

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