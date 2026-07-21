Dopo la sconfitta contro la Spagna, Nico Gonzalez ha scritto sui social che la sconfitta fa male, ma gli argentini sono abituati a sopportare il dolore. Ha ringraziato i tifosi per il sostegno durante i Mondiali e ha aggiunto che ora deve concentrarsi sul proprio futuro.

di Francesco Spagnolo Nico Gonzalez con un messaggio sui social ha ringraziato i tifosi per il sostegno durante questi Mondiali. Ed ora è tempo di pensare al suo futuro. La delusione per il traguardo sfumato a un passo dalla gloria non cancella il percorso e l’orgoglio di una nazione intera. All’indomani della finale dei Mondiali che ha visto la selezione albiceleste superata dalla Spagna, l’attaccante esterno della Juventus Nico Gonzalez ha scelto i propri canali social per condividere un pensiero profondo rivolto ai suoi tifosi argentini. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE L’ala bianconera ha espresso le proprie emozioni con parole cariche di vicinanza al popolo sudamericano, trasformando un momento di amarezza sportiva in un messaggio di identità e resilienza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez dopo il ko con la Spagna: «Una sconfitta che fa male. Ma noi argentini siamo abituati a combattere il dolore» – FOTO

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