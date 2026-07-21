Nick Jones si rompe il tendine in combattimento il bicipite risale lungo il braccio

Notizia in breve

Durante un combattimento, il peso massimo americano di 39 anni ha subito una rottura completa del tendine distale del bicipite destro, che si è staccato dall'avambraccio e risalito verso la spalla. L’incidente è avvenuto durante il match contro un avversario. L’atleta ha riportato un infortunio grave al braccio destro, che ha causato il distacco del tendine. Nessun dettaglio è stato fornito sulle conseguenze a lungo termine o sulla ripresa.