Nick Jones si rompe il tendine in combattimento il bicipite risale lungo il braccio
Durante un combattimento, il peso massimo americano di 39 anni ha subito una rottura completa del tendine distale del bicipite destro, che si è staccato dall'avambraccio e risalito verso la spalla. L’incidente è avvenuto durante il match contro un avversario. L’atleta ha riportato un infortunio grave al braccio destro, che ha causato il distacco del tendine. Nessun dettaglio è stato fornito sulle conseguenze a lungo termine o sulla ripresa.
Il 39enne peso massimo americano Nick Jones ha riportato un orribile infortunio durante il combattimento contro Federico Pacheco Jr: il bicipite destro si è staccato dall'avambraccio per la rottura completa del tendine distale ed è risalito verso la spalla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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