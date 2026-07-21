New York la legge per vietare le carrozze a cavallo potrebbe portare il nome del 18 enne morto a Central Park

A New York è in discussione la proposta di vietare le botticelle che potrebbe essere ribattezzata "Romanch's Law", in ricordo del diciottenne indiano che è morto a Central Park dopo essere stato sbalzato da una carrozza trainata da cavalli mentre era in vacanza con la sua famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Outrage after Another NYC Carriage Horse Dies. What Next

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