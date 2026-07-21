Un rappresentante di un gruppo di cittadini ha dichiarato che non cederà alle censure riguardo a un progetto edilizio a Vieste. Ha affermato che rispettano le opinioni espresse dai firmatari di un appello, ma ritengono che il dibattito pubblico rappresenti un valore importante. La posizione è stata comunicata in risposta alle critiche avanzate contro il progetto. Nessun dettaglio specifico sulle parti coinvolte o sul contenuto dell’appello è stato fornito.

"Rispettiamo profondamente la sensibilità e le posizioni espresse dai firmatari dell’appello e riteniamo che il dibattito pubblico sia sempre un valore. Non a caso, Il Libro Possibile accoglie da sempre voci diverse, con l’obiettivo di alimentare un confronto pubblico aperto e costruttivo. Abbiamo appena ospitato a Polignano a Mare il giornalista palestinese Wael Al-Dahdouh e torneremo a parlare di Medio Oriente e di Pace con il cardinale Pizzaballa e monsignor Santoro, così come ascolteremo la voce dell’intellettuale israeliano Eshkol Nevo." Lo afferma la direttrice artistica del Libro Possibile, Rosella Santoro, in relazione alle polemiche sulla partecipazione al festival di Nevo, oggi ospite a Vieste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nevo a Vieste: "Non cediamo alle censure"

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