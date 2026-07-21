Dal 28 al 31 agosto, in piazza Torre di Berta, si svolge il Berta Music Festival a Sansepolcro. L’evento prevede quattro serate con musica e cabaret, ospitando artisti di rilievo nazionale. La presentazione si è tenuta in Consiglio regionale, con i consiglieri presenti. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo il pubblico locale e i visitatori.

Arezzo, 21 luglio 2026 – Presentato in Consiglio regionale, con i consiglieri Veneri, Fantozzi e Tomasi, l’evento si terrà dal 28 al 31 agosto in piazza Torre di Berta: quattro serate di musica e cabaret con ospiti di calibro nazionale. Grandi nomi della canzone d’autore e della musica leggera italiana, affiancati da una serata dedicata alla comicità. E’ la rassegna estiva di musica e spettacolo che ogni fine agosto trasforma la suggestiva Piazza Torre di Berta, nel cuore d i Sansepolcro, in un palcoscenico a cielo aperto. Organizzato dall’associazione “I Citti del Fare”, l’evento porta nel centro storico della città toscana, in provincia di Arezzo, grandi nomi della canzone d’autore e della musica leggera italiana, affiancati da una serata dedicata alla comicità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel cuore di Sansepolcro torna il Berta Music Festival

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