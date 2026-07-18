Il Berta Music Festival si terrà a Sansepolcro dal 28 al 31 agosto, con Piazza Torre di Berta come location principale. La quinta edizione della rassegna di musica e spettacoli dal vivo sarà presentata il 21 luglio alle 11 nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso a Firenze. La manifestazione si svolge in un contesto all'aperto e coinvolge artisti e spettacoli di vario genere. La presenza di pubblico è prevista nelle date indicate, con ingresso gratuito.

Arezzo, 18 luglio 2026 – Piazza Torre di Berta nel cuore di Sansepolcro sarà anche quest'anno il palcoscenico a cielo aperto del Berta Music Festival. La rassegna di musica e spettacoli dal vivo, arrivata alla quinta edizione, verrà presentata martedì 21 luglio, alle ore 11, nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso a Firenze. Intervengono alla conferenza stampa il vicepresidente dell'Assemblea legislativa toscana Diego Petrucci e il consigliere regionale Gabriele Veneri. Saranno presenti il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti e l'assessore alla Cultura Francesca Mercati, il presidente e il vicepresidente dell'Associazione 'I Citti del Fare' che organizza la manifestazione Giuseppe Carbonaro e Francesco Caroscioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Berta Music festival, a Sansepolcro dal 28 al 31 agosto

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