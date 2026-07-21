Navi jet e maxi esercitazioni | i numeri che rivelano i piani cinesi per Taiwan

Notizia in breve

Nel 2025, l’attività militare cinese intorno a Taiwan ha raggiunto il suo massimo storico. Sono state registrate numerose esercitazioni con navi, jet e mezzi militari di grandi dimensioni, aumentando rispetto agli anni precedenti. La Cina ha incrementato il numero di operazioni e manovre militari nella regione, coinvolgendo forze navali e aeree di grandi dimensioni. Questa escalation si traduce in un aumento delle attività militari cinesi nelle acque e nello spazio aereo vicino all’isola.