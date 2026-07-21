Navi jet e maxi esercitazioni | i numeri che rivelano i piani cinesi per Taiwan
Nel 2025, l’attività militare cinese intorno a Taiwan ha raggiunto il suo massimo storico. Sono state registrate numerose esercitazioni con navi, jet e mezzi militari di grandi dimensioni, aumentando rispetto agli anni precedenti. La Cina ha incrementato il numero di operazioni e manovre militari nella regione, coinvolgendo forze navali e aeree di grandi dimensioni. Questa escalation si traduce in un aumento delle attività militari cinesi nelle acque e nello spazio aereo vicino all’isola.
Il 2025 è stato l'anno in cui l'attività militare cinese intorno a Taiwan ha avuto il suo picco storico. Più in generale, la Cina ha aumentato notevolmente la sua attività militare in una vasta area geografica che comprende anche il Mar Cinese Meridionale, l'arcipelago nipponico ed è arrivata anche oltre la Prima Catena di Isole, ovvero quegli arcipelaghi del Pacifico occidentale che vanno dal Giappone fino all'Indonesia passando per le Filippine e che geograficamente “racchiudono” la Cina in una catena che la separa dall'Oceano Pacifico. Un rapporto del Csis (Center for Strategic and International Studies), che si basa su dati raccolti... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Action | Terrorists seize hostages, but special forces discover their real target is a bioweapon!
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