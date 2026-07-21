Natalia Paragoni buone notizie dalla terapia | mancano tre chemio e le cure funzionano la fine è vicina

Natalia Paragoni ha annunciato che mancano tre sessioni di chemioterapia al termine della terapia contro il linfoma di Hodgkin, e che le cure stanno avendo successo. La notizia è stata condivisa nel giorno del terzo compleanno della figlia, Ginevra. La 28enne ha comunicato la buona notizia ai follower, evidenziando che la fine del percorso terapeutico si avvicina.

Un giorno di festa che si trasforma in doppia celebrazione. Natalia Paragoni, 28 anni, ha scelto il terzo compleanno della figlia Ginevra per condividere con i suoi follower una notizia che aspettava da tempo: le terapie contro il linfoma di Hodgkin stanno funzionando. In un video pubblicato su TikTok, l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato gli ultimi sviluppi del suo percorso di cura, mostrando quel sorriso che non ha mai abbandonato nemmeno nei momenti più duri. “ Bisogna festeggiare questa cosa, ma non è finita “, ha esordito visibilmente emozionata. “ La terapia sta andando molto bene, ci sono dei grandi progressi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Natalia Paragoni Buone notizie nella lotta contro il linfoma di Hodgkin

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