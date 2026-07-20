Natalia Paragoni ha condiviso che le sue cure contro un linfoma di Hodgkin sono in corso e stanno dando risultati positivi, anche se il trattamento non è ancora concluso. La influencer ha comunicato questa notizia su TikTok, in un momento in cui festeggiava il terzo compleanno della figlia più grande. La diagnosi è stata fatta durante la gravidanza della seconda bambina, nata recentemente.

Doppi festeggiamenti per Natalia Paragoni: mentre la sua primogenita Ginevra ha compiuto 3 anni, l’influencer ha raccontato su TikTok come procedono le cure contro il tumore, un linfoma di Hodgkin che ha scoperto mentre era in dolce attesa della sua seconda bambina, Beatrice. Le terapie stanno funzionando, ma le cure non sono ancora finite: il percorso di guarigione è ancora lungo per Natalia, che però ha deciso di godersi una giornata in famiglia per festeggiare la sua bambina insieme al compagno Andrea Zelletta e agli affetti più cari, che in tutto questo periodo non l’hanno mai lasciata sola. Natalia Paragoni, come sta: il risultato positivo delle prime terapie. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “La terapia sta funzionando ma non è finita”: Natalia Paragoni e le cure contro il tumore

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Natalia Paragoni, la terapia funziona: il nuovo aggiornamento sulle cure

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