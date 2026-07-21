Un operatore sanitario è stato aggredito e ferito al pronto soccorso del Pellegrini di Napoli, causando il blocco del servizio per circa trenta minuti. I Carabinieri stanno conducendo le indagini sull’accaduto. È l’ennesima scena di violenza in quella struttura, dove si sono verificati altri episodi simili negli ultimi mesi. Nessuna persona coinvolta è stata ancora identificata o denunciata. La situazione resta sotto osservazione.

Furia al pronto soccorso del Pellegrini di Napoli: un operatore sanitario viene aggredito e ferito, bloccando il servizio per mezz’ora. Indagano i Carabinieri. La piaga delle aggressioni ai danni del personale medico torna a colpire le strutture sanitarie di Napoli. Nella serata di ieri, un operatore socio sanitario in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini è stato violentemente aggredito da un uomo che protestava per presunti ritardi nell’erogazione delle cure ad una sua congiunta. L’episodio ha richiesto il tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, chiamati a riportare la calma all’interno dei locali dell’ospedale partenopeo. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Napoli: ennesima violenza al pronto soccorso del Pellegrini, operatore sanitario ferito e servizio bloccato

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