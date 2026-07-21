Napoli cosa succede dopo il ko di Buongiorno? Ecco la decisione di Allegri

Dopo l'infortunio di Buongiorno, il tecnico Allegri dovrà rivedere i piani per la difesa del Napoli. L'assenza del giocatore, considerato uno dei punti di riferimento, ha creato una modifica nelle scelte dello staff tecnico. Al momento non sono state annunciate sostituzioni ufficiali, ma si prevede un aggiustamento nella formazione in vista delle prossime partite. La decisione finale sulla linea difensiva sarà comunicata nelle prossime ore.

L'avventura di Max Allegri al Napoli è iniziata con un primo, ripido, tratto in salita: l'infortunio di Buongiorno, infatti, priverà il tecnico livornese di quello che sarebbe stato uno dei pilastri su cui costruire il suo primo Napoli. Le tempistiche, inoltre, non sono rassicuranti: i 4 mesi di stop annunciati poche ore fa escludono Buongiorno dai piani di Allegri almeno fino a metà novembre., Se l'anno scorso l'infortunio rimediato ad agosto da Lukaku aveva costretto il Napoli a tornare sul mercato per prendere Hojlund, quest'anno i piani sembrano essere diversi: Allegri, infatti, sembra aver deciso che il sostituto di Buongiorno sarà interno, e che di conseguenza non ci sarà alcun intervento sul mercato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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