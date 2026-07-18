Napoli Landoni | Buongiorno ko cosa succederà adesso…

Un difensore centrale del Napoli si è infortunato durante il ritiro a Dimaro, suscitando preoccupazione tra i membri della squadra. Le prime valutazioni indicano che il giocatore ha bisogno di ulteriori esami per determinare l’entità dell’infortunio. Non è escluso che la società possa cercare un sostituto prima dell’inizio della stagione. I prossimi passi prevedono accertamenti medici e possibili interventi per stabilire il trattamento più adeguato.

Il nostro inviato a Dimaro, Carlo Landoni, ci dà le ultime dal ritiro del Napoli, con l'infortunio di Buongiorno che preoccupa. Ecco quali saranno i prossimi step per il difensore centrale; non si esclude che gli azzurri possano cercare un sostituto per l'inizio della stagione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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NAPOLI:Giù le mani da ALESSANDRO BUONGIORNO

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